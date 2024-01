Napoli Calcio - Per la Gazzetta dello Sport il difensore Leo Ostigard è stato tra i migliori in campo ieri nella gara Lazio-Napoli. Il centrale norvegese ha avuto un 6,5 in pagella:

"Uomo mercato, ma intanto torna titolare e sbaglia nulla. Salva anche su Castellanos, ma forse inutilmente. Sicuri che al Napoli non serva, specie ora che dietro si gioca a tre?".