Ostigard-Natan promossi: cosa accadrà quando rientreranno Rrahmani e Juan Jesus

Notizie Calcio Napoli - Ostigard-Natan, una coppia difensiva nata per emergenza ma che ora va dritto verso la quinta partita consecutiva dopo aver dato buone certezze. Rudi Garcia, evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, sarà chiamato a prendere una decisione non facile dopo la sosta col rientro di Amin Rrahmani: probabile che il kosovaro si riprende il suo posto, ma sarà difficile rinunciare al roccioso difensore scandinavo che si è rivelato anche goleador. Natan dovrebbe invece restare la certezza con Juan Jesus che scalerebbe nelle gerarchie.