Il Napoli è pronto alla fumata bianca con Perez, in arrivo dall'Udinese ma c'è, oltre all'accordo con il giocatore e l'Udinese, un altro ostacolo da superare.

Leo Ostigard

Ostigard blocca l'arrivo di Perez

Come riporta Il Mattino, Ostigard se non libera un posto in lista over può essere un ostacolo per l’arrivo di Perez. Sul norvegese ci sono Genoa e Torino. Il Napoli preferirebbe invece che la destinazione fosse Udine per ovvi motivi (contropartita tecnica).

