Ossessione Napoli per Inzaghi: dal giorno del raduno non smette di nominare gli azzurri, il retroscena

Calcio Napoli - La partita contro il Napoli è una vera e propria ossessione per Simone Inzaghi. Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro non ha smesso di pronunciare la parola Napoli da quando la sua squadra ha iniziato il raduno bis.

Ossessione Napoli per Inzaghi

Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Simone Inzaghi: