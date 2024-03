CorSport - Osimhen e Zielinski ormai separati in casa. Nel club manca senso d'appartenenza: ora è chiaro perché non si vinceva da 33 anni

Napoli - Il pareggio contro l'Inter vale più per l'orgoglio che per la classifica. La squadra allenata da Francesco Calzona ha voluto in qualche modo complicare, per modo di dire, i piani scudetto della compagine di Simone Inzaghi che attende ormai solo la matematica per aggiungere la seconda stella. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive però sulle dinamiche che quest'anno hanno pesato non poco in casa Napoli. Per il quotidiano Osimhen e Zielinski sono romai dei separati in casa.

Osimhen e Zielinski separati in casa del Napoli

Inter Napoli 1 1: Osimhen e Zielinski separati in casa

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la situazione del Napoli. In particolare, il quotidiano sottolinea come ormai l'attaccante Victor Osimhen ed il centrocampista Piotr Zielinski siano a tutti gli effetti dei veri e propri separati in casa: