Osimhen vuole la Coppa d'Africa con la sua Nigeria: è a due partite dal titolo

Napoli - Non segna, ma fa segnare. E' questo quello che sta facendo Victor Osimhen, attaccante del Napoli impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria. Il giovane bomber che ha già vinto il Pallone d'Oro africano ora vuole salire sul tetto del suo continente con la propria Nazionale.

Coppa d'Africa: Osimhen vuole regalarla alla Nigeria

E' a due partite dal grande titolo Osimhen che vuole riportare la Coppa d'Africa alla Nigeria che non vince da 10 anni, dal 2013. E' a due partite dal titolo e si deciderà tutto in questa settimana. Si sta mettendo a disposizione in maniera decisiva per i suoi compagni di squadra, merito dei suoi movimenti che permettono agli altri giocatori di andare in gol, come Lookman che sta sfruttando alla perfezione i movimenti dell'attaccante del Napoli.