Osimhen via solo con la clausola o anche meno? La posizione di ADL per l'estate

Calciomercato Napoli, Victor Osimhen va dritto verso gli ultimi mesi in azzurro. Un destino che sembra ineluttabile e col club che dovrà ricostruire coi soldi della sua cessione, specialmente in caso di mancata Champions League.

Mercato Napoli, la posizione di ADL su Osimhen

Come svela Il Mattino oggi in edicola, data la stagione tra alti e bassi, difficilmente ci sarà chi verserà direttamente l’intera clausola. Il presidente Aurelio De Laurentiis ci spera, ma in caso di richiesta di scontro potrebbe accontentare gli interessati seppur facendoli aspettare. In estate ADL ha sbagliato a fare i conti: ha rifiutato i 130 milioni arrivati dall’Arabia Saudita sperando in un rilancio però mai più giunto. Quest'estate non ci ricascerà.