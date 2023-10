Osimhen via da Napoli nel 2024: sarà oggetto di saccheggio, ADL costretto a svenderlo

Il Napoli e Osimhen hanno rotto totalmente i rapporti, non sembra più esserci la volontà di chiudere per il rinnovo di contratto e per questo motivo ora nell'estate del 2024 può essere costretto a svenderlo per evitare di perderlo a zero nel 2025.

Napoli: Osimhen via, data e prezzo

Napoli - Una situazione che non aiuta per niente questa che sta vivendo il Napoli con Osimhen. Non c'è accordo tra Victor e il club e il suo contratto resta in scadenza nel 2025. Le parole del presidente De Laurentiis hanno spaccato totalmente i rapporti, secondo Il Mattino potrebbe diventare l'oggetto di saccheggio da parte dei grandi club disposti a tutto per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori attaccanti al mondo. Il Napoli, per non correre il rischio di perderlo a zero, potrebbe essere costretto a svenderlo. Dai 200 milioni ora il prezzo del bomber può crollare.