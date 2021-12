Osimhen, venerdì visita decisiva per il rientro: spunta un ordine di De Laurentiis ai medici

Napoli Calcio - Appuntamento venerdì per Victor Osimhen, quando ci sarà il consulto medico per avere l’ok per il rientro in campo in vista della Coppa d’Africa. Tuttavia, come riporta Il Mattino oggi in edicola, Aurelio De Laurentiis ha dato un ordine preciso a tal proposito.

Recupero Osimhen, l'ordine di ADL

Ecco quanto si legge: