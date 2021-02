Osimhen è un caso? Il Mattino: preoccupa la totale mancanza di feeling con i compagni. E pensare che il fratello aveva attaccato il sistema di gioco...

Chi l'ha visto? E adesso la latitanza di Victor Osimhen inizia a diventare un bel problema per il Napoli, secondo l’edizione odierna de Il Mattino.

“Contro il Granada ennesima prova insufficiente, a preoccupare è la totale mancanza di feeling con il resto della squadra. Il bigliettino da visita era fatto da scatti, movimenti in profondità e rapidità nell'uno contro uno. Eppure non si è vista nulla di tutto ciò. Zero movimenti utili anche solo per aprire spazio e agevolare l'inserimento dei compagni. E pensare che a poche ore dalla gara era intervenuto Andrew, fratello di Victor, per prenderne le difese: un attacco diretto al sistema di gioco e allo scarso coinvolgimento di Victor”