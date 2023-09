Osimhen torna ad essere un fattore! Gazzetta: non è più un uomo abbandonato al suo destino come col Genoa

Ultime notizie Napoli - L’appuntamento con il gol è stato rimandato, ma intanto Napoli ha rivisto la fame del suo goleador Victor Osimhen. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Nella notte di Braga Osimhen è tornato a ruggire, a spaventare la difesa avversaria:

"Un’occasionissima bruciata in avvio, una traversa clamorosa e un clamoroso salvataggio del portiere sulla linea dopo una sua deviazione aerea. Nessun gol, dunque, ma Victor è stato un fattore, non un uomo solo abbandonato al suo destino come accaduto in occasione della trasferta di Genova"