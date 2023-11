Osimhen titolare in Atalanta-Napoli? Cosa filtra da Castel Volturno

Calcio Napoli - Victor Osimhen titolare in Atalanta-Napoli? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni dell'attaccante nigeriano che nei giorni scorsi era stato anche vittima di un attacco influenzale.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport

"Il Napoli ha cambiato tecnico, Osimhen è il primo tassello che andrà a comporre l’undici titolare di Mazzarri, se sarà in condizioni fisiche ottimali. Nonostante la sindrome influenzale degli scorsi giorni, non c’è nulla che lasci supporre il contrario: l’attaccante dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Bergamo, il primo impegno di un calendario da brividi".