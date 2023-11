Osimhen titolare contro l'Atalanta? CorSport: la decisione definitiva di Mazzarri

Napoli calcio - Victor Osimhen titolare contro l'Atalanta? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione riguardo le condizioni dell'attaccante nigeriano il quale è stato convocato per la sfida di questo pomeriggio a Bergamo. Walter Mazzarri ha preso una decisione sull'utilizzo o meno dal primo minuto di VO9.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Gli impegni delle nazionali non hanno agevolato il lavoro di Mazzarri, arrivato in corsa dopo l’esonero di Garcia, ma il primo incontro con Anguissa ha confermato all’allenatore la disponibilità assoluta del gruppo. Un po’ come la voglia matta e la solita frenesia che hanno caratterizzato il periodo di sosta forzata osservato da Osimhen durante l’infortunio: lui, come sempre, smania per giocare, non ne può più di stare fermo, ma oggi toccherà a Raspadori completare l’attacco con Politano e Kvaratskhelia. Victor partirà dalla panchina".