Osimhen titolare con il Braga? CorSport: la decisione presa da Mazzarri

Napoli Calcio - La partenza di Osimhen per la cerimonia del Pallone d'Oro africano 2023 ha creato non poche perplessità tra i tifosi del Napoli in quanto avrebbero voluto il nigeriano con la squadra praticamente ad un giorno dalla gara fondamentale per il futuro degli azzurri in Champions League con il Braga. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda l'utilizzo dal primo minuto o meno di VO9 stasera al Maradona.

Osimhen Pallone d'oro africano 2023

Ieri Osimhen si è allenato singolarmente in un hotel con un fisioterapista del Napoli. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'attaccante ha dunque lavorato regolarmente pur dovendo volare in Marocco per la cerimonia del Pallone d'oro africano. Stasera sarà anche in campo dal primo minuto nel tridente studiato da Walter Mazzarri.