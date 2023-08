Osimhen tentato dall'Arabia, ADL valuta il rinnovo "ponte": pronta offerta da 8 milioni, novità diritti d'immagine

Notizie Napoli calcio. Giorni caldi per il futuro di Victor Osimhen: il centravanti del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con il club di De Laurentiis per il rinnovo di contratto ed è seguito sempre con attenzione dall'Al-Hilal che mette sul piatto cifre da capogiro.

Rinnovo Osimhen-Napoli, le ultime

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'Al-Hilal sta provando a convincere Osimhen con un'offerta da 40 milioni di stipendio a stagione. De Laurentiis, dal canto suo, prova a resistere e pensa ad una nuova soluzione per rinnovare:

Fra i sussurri c’è anche l’ipotesi di un accordo per una partenza ritardata, con un contratto “ponte”. Osimhen firmerebbe un contratto da 7 milioni netti più bonus per avvicinarsi agli 8 e il presidente De Laurentiis gli lascerebbe interamente la cifra che dovrà rinegoziare a fine anno con lo sponsor tecnico. In base a questo accordo Victor potrebbe lasciare Napoli la prossima stagione.