Osimhen sta imparando a rendersi pericolosissimo, Gazzetta: due doti di Victor sono musica per le orecchie di Spalletti

Napoli Calcio - Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen sta imparando a rendersi pericolosissimo in area seguendo il movimento dei compagni e riuscendo spesso a smarcarsi anche negli spazi più ristretti:

"Adesso sta imparando ad affinare i compiti e soprattutto a leggere i momenti diversi della partita. Offrendo ai centrocampisti l’opzione lancio con le difese avversarie alte, che concedono spazi. Ma facendosi trovare anche in area per sponde e conclusioni con linee più basse e chiuse.

Una qualità di giocate e un entusiasmo che naturalmente è musica per le orecchie di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano sin dal primo giorno di ritiro in Val di Sole ha dedicato particolari attenzioni alla crescita tecnica del giocatore, un diamante grezzo per certi versi"