Osimhen sta bene, ci sarà col Sassuolo: nuova chiamata anche per Kvaratskhelia

Napoli - Osimhen e Kvartskhelia di nuovo insieme anche in Sassuolo-Napoli. Nuova chiamata per l'attacco azzurro che è pronto a mettersi sulle spalle il resto della stagione dei Campioni d'Italia. Come scrive Il Mattino, Osimhen sta bene: ieri si è allenato con la squadra, è in forma (per lui due reti in due partite da quando è rientrato) e guiderà l'attacco azzurro. Nuova chiamata per Kvaratskhelia.