Osimhen sorride dopo il calvario! Il Mattino: vederlo battere Skorupski può rappresentare il punto di partenza per una nuova era

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen e Adolfo Gaich rappresentano il presente - ma soprattutto il futuro - di Napoli e Benevento secondo l’edizione odierna de Il Mattino.

“Quella di Osimhen non è stata fin qui una stagione, ma un calvario. Da novembre un susseguirsi di sciagurati eventi che ne hanno letteralmente tormentato il rendimento. Prima l'infortunio alla spalla, poi il Covid e infine lo svenimento. E pensare che Gattuso aveva cucito un abito nuovo alla squadra, il 4-2-3-1 per far coesistere Osimhen e Mertens. Vederlo correre a tutta velocità verso la porta del Bologna e battere Skorupski con un tiro potente e preciso può rappresentare il punto di partenza per una nuova era”