Osimhen si sente di nuovo al centro del progetto, ha apprezzato un gesto del Napoli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli:

"Osimhen con Mazzarri sente dinuovo al centro del progetto Napoli e ha apprezzato molto la disponibilità che il club gli ha dimostrato nelle ultime settimane. Per questo De Laurentiis è potuto ritornare alla carica per il rinnovo del contrato e nella sua ultima uscita pubblica non ha nascosto il suo ottimismo. « Ormai siamo alle firme » . La presenza in città di Roberto Calenda, l’agente del bomber ( ieri il primo incontro), lascia sperare che le ultime divergenze possano essere appianate. Di sicuro il presidente si è dato una scadenza ravvicinata: chiudere la “partita” entro fine anno".