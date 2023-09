Osimhen si ritrova nell'elenco dei trasferimenti sospetti: la Covisoc lo invia alla Figc

Napoli - Il caso plusvalenze del Napoli torna in ballo con la situazione Osimhen che arrivato dal Lille al Napoli ha fatto molto discutere per l'inserimento di alcuni calciatori approdati in Francia. Osimhen si ritrova nell’elenco dei “trasferimenti sospetti” che la Covisoc invia alla Figc ed entra di diritto nel faldone del processo sulle plusvalenze.