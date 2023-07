Osimhen si allontana dal PSG: i 180 milioni spaventano anche Al-Khelaifi, già scelto il nuovo attaccante

Napoli - Il PSG dovrà andare a chiudere l'acquisto di un nuovo attaccante per la prossima stagione e sembra sempre più probabile che non si chiuda l'acquisto per Osimhen. Secondo quanto confermato da Le Parisien, infatti, il club di Al-Khelaifi non sarebbe disposto a spendere 180 milioni per Osimhen e ha cambiato i suoi obiettivi. Ora il colpo principale si sposta sul nome di Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte.