Osimhen sfida Vinicius, CdM: sono probabilmente i centravanti più forti al mondo!

Ultime notizie Napoli - Divorano metri, spaccano le porte, entusiasmano le folle. A Madrid come a Napoli, dal Bernabeu al Maradona. Vinicius, un brasiliano di Rio, che sfida a distanza il nigeriano Victor Osimhen da Lagos. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Sono probabilmente i centravanti più forti al mondo. E ci saranno, battaglieri, domani a Fuorigrotta per sancire la propria superiorità l’uno sull’altro:

“Vinicius non arriva a 1,80, i suoi numeri sono formidabili e c’è una grande squadra che si batte per metterlo in condizioni di far gol. È il terminale offensivo più efficace dei blancos.

Osimhen è il calciatore africano che ha segnato più gol in Italia (47). Oggi resta il baluardo degli azzurri ed il punto di riferimento offensivo ma non ha più la stessa efficacia di qualche mese fa. Nessun acciacco fisico, è l’allineamento con i compagni che manca. Deve sapersela cavare un po’ da solo e alla lunga questa situazione può diventare una tendenza pericolosa”