Osimhen sempre più trascinatore, due nuove qualità lo rendono fondamentale: con la Salernitana ancora a caccia di gol

Una doppietta alla Juve, dieci gol nelle ultime 9 partite, capocannoniere in serie A con 12 reti: Osimhen sempre più trascinatore del Napoli non solo per i gol ma anche per le prestazioni di spessore e per la carica agonistica, come ricorda Il Mattino.

Victor Osimhen

Osimhen trascinatore del Napoli

Lotta su ogni pallone senza mollare di un centimetro e migliora sempre di più nel lavoro di raccordo con la squadra. Motivatissimo, non si nasconde nella lotta per il titolo, come dichiara a Radio Kiss Kiss Napoli:

«Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi da quando abbiamo cominciato la stagione e ne abbiamo parlato anche con l'allenatore. Non pensiamo alle altre squadre, ma partita per partita per provare a vincerne più possibili e alla fine della stagione avremo tante buone possibilità di vincere lo scudetto».

Le emozioni della grande notte contro la Juventus gli sono rimaste ancora ben impresse in mente:

«Napoli-Juventus è stata una grande notte, ho visto i tifosi molto contenti alla fine della gara: la vittoria è stata importante e vogliamo continuare così».

Proverà a far centro anche nel derby contro la Salernitana, l'anno scorso fu costretto a saltare quello dell'Arechi per un infortunio al polpaccio e in quello di ritorno al Maradona giocò 26 minuti (era la sua seconda partita dopo il grave infortunio allo zigomo) ma non fece centro.

