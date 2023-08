Osimhen sarà ancora del Napoli, ieri altro incontro ADL-Calenda: le ultime

Calciomercato Napoli - La situazione Osimhen sembra aver trovato finalmente un punto di svolt adefinitivo. Ad annunciarlo è stato il presidente De Laurentiis ai microfoni di Sky ieri pomeriggio. Ecco quanto riportato dai colleghi di Repubblica in merito:

"Osimhen sarà ancora del Napoli e c’è ottimismo anche sul rinnovo del contratto fino al 2027 dopo l’ultimo incontro andato in scena ieri a Rivisondoli tra De Laurentiis e Calenda, manager dell’attaccante: le parti si stanno avvicinando. In attesa della fumata bianca, è il presidente del Napoli a ribadire la situazione contrattuale dell’attaccante che non impone ai campioni d’Italia di doverlo cedere già quest’estate".