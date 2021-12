Osimhen salterà sicuramente Juventus-Napoli: un regolamento FIFA beffa il Napoli

Napoli Calcio - Victor Osimhen non potrà prendere parte a Juventus-Napoli in programma il 6 gennaio allo Stadium, anche se dovesse partire successivamente per la Coppa d’Africa. Il giocatore, infatti, per regolamento, è tenuto a raggiungere il ritiro da subito una volta convocato. Ecco quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Il Napoli attende i controlli di venerdì, il regolamento Fifa prevede che il giocatore, nel momento in cui risponde formalmente alla convocazione, deve aggregarsi al ritiro se è nelle condizioni di poterlo fare. Nel momento in cui il calciatore è impossibilitato per ragioni fisiche, non può giocare neanche nel club d’appartenenza.