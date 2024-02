Osimhen salta Napoli-Genoa, Il Mattino: il gruppo non l'ha presa bene, sperava in un maggior impegno

Osimhen salta Napoli-Genoa, una situazione che rischia di avere ripercussioni anche su un intero spogliatoio che di per sé non vive già un momento entusiasmante.

Niente Napoli-Genoa per Osimhen, lo spogliatoio non la prende bene

Come infatti riporta Il Mattino, il gruppo, e in particolare la vecchia guardia, forse si aspettava che l'uomo da 120 milioni di euro, nonché quello che guadagna più di tutti, ovvero 12 milioni a stagione, si sarebbe imbarcato sul primo volo per Napoli dopo la finale di Coppa d’Africa per dare subito una mano agli altri suoi compagni di squadra in grande difficoltà. E invece non è stato così: anzi, è arrivato a meno di 48 ore dalla nuova gara di campionato.