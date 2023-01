Osimhen ritorna a San Siro dove si fratturò il volto, CorSera: da allora è un altro Victor

Napoli Calcio - Inter-Napoli sarà soprattutto la gara di Victor Osimhen, il centravanti a cui si affiderà Luciano Spalletti per sbancare San Siro e che fa ritorno allo stadio in uno stadio dove subì un brutto infortunio come ricorda il Corriere della Sera oggi in edicola.

Inter-Napoli, il ritorno di Osimhen a San Siro dopo l'infortunio

Osimhen torna a San Siro poco più di un anno dopo dallo scontro di gioco con Skriniar, si frantumò orbita e zigomo sinistro. Da allora è cresciuto, sia in termini di prestazioni che di carattere. È in cima alla classifica dei cannonieri con 9 centri in 11 partite. Segna un gol ogni 100 minuti. Un biglietto da visita che può marcare la differenza, caratterizza la vocazione all’attacco della squadra.