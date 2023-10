Due big di Premier alla finestra per Osimhen, in estate ADL ha rifiutato due grosse offerte: il retroscena

Notizie calcio. Il futuro di Victor Osimhen resta tutto da scrivere: il centravanti nigeriano è ai box per infortunio, ma potrebbe approfittare di questo periodo per delineare i prossimi passi della sua carriera professionale.

Il Napoli è pronto a tornare alla carica per il rinnovo, ma Osimhen resta giocatore che fa gola a tantissimi top club. Ecco quanto evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

In estate il Napoli ha respinto l’assalto di Psg e Al Hilal, però le offerte monstre sull’ingaggio hanno ovviamente fatto vacillare il giocatore, che anche per questo si è preso altro tempo per riflettere: Chelsea e Liverpool, per esempio, restano alla finestra e in caso di mancato rinnovo saranno le prime a bussare alla porta del Napoli nella prossima estate.