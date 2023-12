Rinnovo Osimhen, Gazzetta: il piano Di De Laurentiis per la firma, spunta il precedente con Cavani

Calciomercato Napoli. Possibile svolta sul rinnovo di Osimhen con il Napoli: le parti sono nuovamente vicine ad un accordo per prolungare l'attuale contratto in scadenza nel 2025. Si vocifera di un accordo ponte fino al 2026 con inserimento di una clausola rescissoria.

Ecco quanto scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sulla situazione Osimhen:

Il tutto mentre le trattative per il rinnovo di contratto procedono, anche se lentamente. De Laurentiis ha rassicurato i napoletani, il nuovo accordo si farà. Parole recepite con cautela, considerando che i discorsi vanno avanti dall’estate, tra mille tribolazioni. Inoltre, prolungare con termini migliori non vuol dire legarsi per la durata del vincolo. La vicenda Cavani è ancora ben impressa: adeguamento economico e cessione a fine campionato. L’allenatore, tra l’altro, era anche lo stesso di allora.