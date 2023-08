Rinnovo Osimhen, ingaggio record da 15 milioni! Si attende l'annuncio: i dettagli su clausola, bonus e diritti d'immagine

Notizie Napoli calcio. E' ormai tutto fatto per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli: come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi l'accordo tra le parti è stato trovato, resta solo da aspettare la ratifica legale e l'annuncio del club di De Laurentiis.

Quello di Osimhen sarà un contratto record per cifre e non solo. Ecco alcuni dettagli svelati dal Corriere dello Sport:

Quindici milioni d’ingaggio, una clausola da 150 che entrerà in vigore l’anno prossimo per l’estero e tra due per l’Italia, i diritti d’immagine che non rappresentano una preoccupazione e stanno lì a disposizione del club, la conferma per i bonus sui gol e, soprattutto, prolungamento di un anno, quindi sino al 2026, che in pratica sa di paracadute.