Rinnovo Osimhen, Gazzetta: nuovo tentativo ADL! Accordo per l'ingaggio, ma c'è uno scoglio da superare

Notizie Napoli calcio. Nuovo capitolo dell'affare rinnovo Osimhen. Dopo la brusca frenata del mese scorso, nonostante un estate intera a trattare, il Napoli ha pubblicato un comunicato che riaccende le speranze di prolungamento per il bomber nigeriano.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis e Calenda (agente di Osimhen) questa estate hanno discusso diverse volte e sembravano aver trovato un punto di incontro: oltre 10 milioni netti a stagione. Ma tra le parti c’è sempre stata distanza sulla clausola rescissoria, che il club voleva da 200 milioni e Victor (e il suo entourage) non superiore a 120.

Ecco cosa ha aggiunto la rosea in merito questa mattina:

Aurelio De Laurentiis vuole fare ancora un tentativo per convincere il suo centravanti ad andare avanti insieme: l’ipotesi di rinnovo non è mai tramontata, anche se i lavori in corso hanno registrato una brusca frenata nell’ultimo mese. Chissà che l’infortunio e la riabilitazione non possano dare a Osimhen e a De Laurentiis una nuova occasione per vedersi, sedersi attorno a un tavolo e provare a ragionare di nuovo su un prolungamento di contratto: Aurelio ci proverà, questo è certo. Poi, se dovesse scontrarsi con la chiusura totale di Osimhen, se ne fara una ragione.