Rinnovo Osimhen, Il Roma: ADL ha offerto 11 milioni di stipendio, il patron non è preoccupato per il ritardo

Notizie calcio. In casa Napoli tiene ancora banco la questione del rinnovo di Osimhen: nonostante un'estate intera di incontri e trattative, la fumata bianca per il prolungamento del bomber nigeriano non è ancora arrivata.

Rinnovo Osimhen, le ultime

L'edizione odierna de Il Roma ha riportato alcuni aggiornamenti proprio sul rinnovo di Osimhen:

"Sembrava tutto fatto ed, invece, la fumata bianca non c’è stata ancora. De Laurentiis, per le sue possibilità economiche, gli ha offerto il mondo. 11 milioni. Il calciatore appare tranquillo e anche il club non sembra preoccupato per il ritardo. Il contratto scade a giugno 2025 e quindi fino a dicembre c’è ancora tempo per potersi rivedere e mettere nero su bianco".