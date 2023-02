Rinnovo Osimhen, scatto di ADL: ricchi bonus e appartamento di residenza! Cifre e dettagli

Notizie Napoli calcio - Victor Osimhen sta trascinando il Napoli a suon di gol in questa stagione: il centravanti nigeriano, nominato giocatore del mese di gennaio in Serie A, è l'atttuale capocannoniere del campionato ed ha messo nel mirino lo Scudetto e la Champions con la maglia azzurra.

Rinnovo Osimhen-Napoli, i dettagli

Un'annata incredibile per Osimhen, che ha ovviamente attirato l'attenzione di diversi top club europei: in Premier League, ad esempio, Manchester United e Chelsea sono già pronte per aprire un'asta milionaria, ma De Laurentiis e Giuntoli sono pronti a discutere di rinnovo con Victor ed il suo agente Calenda.

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Osimhen a Napoli sta benissimo ed il suo contratto scade nel 2025: gli attuali 4.5 milioni a stagione percepiti sono già oltre i paletti fissati da De Laurentiis (che non vuole superare i 3,5 di ingaggio), ma i numeri non spaventano il patron azzurro. Per la rosea, le cifre potrebbero lievitare con bonus ricchi, che consentirebbero al giocatore di restare tranquillo e al club di sottoscrivere un rinnovo, sfruttando ancora il “decreto crescita” sulla defiscalizzazione, perché Victor ha avuto una figlia in Italia e può acquistare un appartamento di residenza, condizioni fissate dalla legge.