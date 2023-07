Rinnovo Osimhen come un'ossessione, CorSport: De Laurentiis tratta con l'agente e gli ha ribadito la cifra monstre per partire

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen è stato uno dei trascinatori del Napoli campione d'Italia in questa stagione. Il bomber nigeriano si è laureato capocannoniere dell'ultima Serie A ed ovviamente il neo tecnico Rudi Garcia vorrebbe ripartire dal lui per il nuovo ciclo azzurro.

Della situazione Osimhen ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con il nigeriano in bilico tra un rinnovo con robusto ritocco dell'ingaggio oppure una cessione record:

Sono volati via tre anni, ci sono in mezzo 101 partite e 59 gol, una serie di infortuni e varie operazioni, ma Osimhen s’è trasformato in Re Mida, ha praticamente triplicato il proprio valore e comunque è diventato una star. Per meno di centottanta il Napoli non lo cederà, magari anche a duecento se è il caso, e questa sì che è una plusvalenza, anzi lo sarebbe, se non ci fosse il desiderio - quasi un’ossessione - di trovare il modo per rinnovare: chiacchierate in corso, Roberto Calenda, il manager, ascolta con devozione e aspetta che Adl si manifesti.