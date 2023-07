Osimhen resta al Napoli? Gazzetta: si decide tutto nei prossimi 15 giorni. Intreccio di mercato con Mbappè

Calciomercato Napoli - Entro quindici giorni si saprà il destino di Mbappè e dunque anche quello di Osimhen. Secondo quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport la permanenza di Osimhen al Napoli dipende dalla scelta che farà Mbappè con il PSG. Se deciderà di non rinnovare, l'attaccante francese verrebbe ceduto subito e dunque i parigini andrebbero immediatamente da De Laurentiis per Victor.

Ecco cosa si legge questa mattina sull'intreccio di calciomercato tra Osimhen e Mbappè:

"L’effetto domino dei grandi attaccanti a livello internazionale, può finire per condizionare il mercato del Napoli. In particolare il futuro di Kylian Mbappé, che sembra ormai in rotta con il Paris Saint-Germain, che gli ha dato un ultimatum di quindici giorni: o firma il rinnovo per un altro anno o va via subito perché il club non intende perderlo a zero.

Il presidente del Napoli vorrebbe tenere il suo gioiello, perché capisce che per essere ambiziosi in Champions un attaccante così forte diventa decisivo per arrivare sino in fondo. Il Psg ha già offerto cento milioni al Napoli, ma ha ricevuto un no secco di risposta con una quotazione data di 180 milioni di euro. Ma se davvero partisse Mbappé ecco che gli sceicchi del Qatar finirebbero per mostrare tutta la potenza economica per prendersi Osimhen".