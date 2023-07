CorSport - Passi in avanti per rinnovo Osimhen, ma non c'è l'accordo. Le parti si rivedranno a ridosso del ritiro di Castel di Sangro

Calcio Napoli - Non c'è l'accordo tra Calenda e De Laurentiis per il rinnovo di Osimhen scrive questa mattina il Corriere dello Sport. L'agente ieri ha lasciato Dimaro dopo alcuni giorni in cui ha avuto numerosi confronti con il presidente del Napoli. Le parti in causa si riaggiorneranno presto. per il quotidiano ci sarà un nuovo incontro proprio a ridosso del ritiro che gli azzurri svolgeranno a Castel di Sangro.

Victor Osimhen

Nuovo incontro rinnovo Osimhen

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: