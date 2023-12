Osimhen rinnova prima della Coppa d’Africa? CorSport: il Napoli ci tenta per Natale o per inizio 2024

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen alza il Pallone d’Oro africano al cielo di Napoli, ai piedi del jet che l’ha portato a Marrakech (e ritorno). Di questi tempi ogni cosa chiamata Osi fa notizia, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Di questi tempi ogni cosa chiamata Osimhen fa notizia, secondo il quotidiano. Figuriamoci un rinnovo di contratto.

“Il regalo di Natale o magari di inizio anno, e comunque prima di abbracciare la Nigeria per la Coppa d’Africa in agenda dal 13 gennaio in Costa d’Avorio - che il centravanti e il Napoli stanno provando a scambiarsi in questo periodo di ritrovata armonia. Rapporto rifiorito dopo la rottura estiva, il caso TikTok e l’eliminazione di tutte le foto con la maglia azzurra da Instagram”