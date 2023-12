Osimhen rientrato nella notte dal Marocco. Stamattina si allenerà a Castel Volturno: la situazione

Napoli Calcio - Verrebbe da dire tanto rumore per nulla. Ieri la partenza di Victor Osimhen per il Marocco alla vigilia di Napoli-Braga ha creato qualche polemica riguardo la tempistica. Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'attaccante nigeriano già all'una era in città e stamattina svolgerà l'ultimo allenamento con la squadra a Castel Volturno.

Osimhen pallone d'oro africano 2023

