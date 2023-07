Il Mattino: Osimhen resterà a Napoli! Sarà l'azzurro più pagato, i dettagli

Il Napoli è a lavoro per trovare l'intesa definitiva per il rinnovo di Victor Osimhen. L'attaccante in scadenza 2025 può rinnovare con una nuova offerta importante che cambierebbe tutto.

Osimhen

Rinnovo Osimhen Napoli: le ultime

Napoli - Rinnovo Osimhen: l'attaccante nigeriano resterà a Napoli in azzurro e sarà il più pagato, i dettagli dell'operazione svelati dall'edizione odierna de Il Mattino in edicola. Salvo proposte indecenti e sorprese il nigeriano resterà in azzurro. Ovviamente, con un rinnovo che deve renderlo felice, da almeno 6-7 milioni di euro. Un nuovo contratto pericoloso perché sarà il più pagato del club e andrà a sforare di molto il tetto di ingaggio ai rinnovi fissato negli ultimi anni attorno ai 2,5 milioni di euro.

Pare che Osimhen resterà al Napoli. E anche Calenda (che ieri ha assistito pure all'amichevole d'esordio a bordocampo) ha mostrato soddisfazione dopo i briefing con De Laurentiis, l'ad Chiavelli e il ds Meluso.