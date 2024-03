Osimhen recupera per Napoli-Atalanta? Percorso di riabilitazione per essere al meglio, Calzona lo segue col drone

Notizie calcio Napoli - Victor Osimhen vuole recuperare per Napoli-Atalanta in vista del finale di stagione che sarà determinante in termini di classifica di Serie A. Adesso ci sono delle nuove notizie in merito a quello che può accadere sul rientro del giocatore nigeriano che non è al meglio della forma e ha già saltato Inter-Napoli.

Recupero Osimhen: le ultime notizie

Arrivano da Il Mattino le ultime notizie che riguardano lo stato di salute di Victor Osimhen che si è presentato puntuale a Castel Volturno per la ripresa dei lavori, dopo essere stato costretto a rinunciare alla convocazione con la sua Nigeria per i postumi del problema muscolare accusato subito dopo il match di Champions a Barcellona.

Lo staff medico della federazione nigeriana, di concerto con quello azzurro, ha scelto di tutelare i muscoli di Victor preferendo che il calciatore seguisse un protocollo di recupero a Napoli con Osimhen che ha cominciato il percorso di riabilitazione che lo porterà al completo recupero per la prossima partita di campionato contro l'Atalanta. Al momento il calciatore sta svolgendo un lavoro differenziato rispetto al resto della squadra.