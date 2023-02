Osimhen punta la Cremonese: contro i grigiorossi vuole battere un altro record

Notizie Napoli calcio - Una stagione fin qui incredibile per Victor Osimhen che sta trascinando la squadra di Spalletti a suon di gol e giocate da applausi. Il centravanti nigeriano è l'attuale capocannoniere della Serie A con 16 gol (17 se consideriamo anche la Champions) e punta un nuovo record per la sua annata.

Osimhen record di gol

Per Napoli-Cremonese il famelico Osimhen si è prefissato di fare anche meglio di... se stesso! Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex Lille ha nel mirino il suo record stagionale di marcature: ai tempi dello Charleroi ne segnò 20 in 36 partite in una singola stagione.

E' dunque a tre centri di distanza e già contro la Cremonese, con una tripletta, aggancerebbe il suo record che è destinato a sbriciolarsi da qui alla fine della stagione. Numeri incredibili se si pensa, inoltre, che Osimhen non ha ancora realizzato nessun gol su calcio di rigore.