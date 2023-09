Il Napoli vuole una nuova vittoria in Serie A e contro il Lecce. Per riuscirci si appuntano tutte le chance sul solito Osimhen. Dall’inizio del 2023 ha segnato in trasferta 13 dei suoi 21 gol totali in serie A ed è un record nei maggiori cinque campionati europei, davanti a Haaland, Mbappé e Kane, tutti a quota 11. Lecce è avvisata.