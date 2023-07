Osimhen può rinnovare in tempi stretti: segnali positivi da Calenda, ora anche il PSG si tira fuori

Napoli - Kylian Mbappé ha ripreso ieri mattina ad allenarsi regolarmente con il Paris Saint Germain ed è un’ottima notizia anche per il Napoli: per la reazione a catena che potrebbe coinvolgere Victor Osimhen. Solo il club francese poteva arrivare vicino ai 180 milioni richiesti dal Napoli.

Rinnovo Osimhen: le ultime

Intanto, c'è stato l'incontro con l'agente Calenda nel ritiro di Dimaro e le parti ancora non hanno trovato l'accordo. Segnali di apertura però sono arrivati perché il Napoli ha offerto al bomber nigeriano un contratto biennale da circa 7 milioni netti a stagione, con un sensibile aumento, in linea con il salto di qualità fatto dal centravanti azzurro e con la sua valutazione di mercato. V09 è contento di rimanere e in mancanza di proposte principesche da Parigi è molto probabile che accetti in tempi stretti di firmare. C’è però da risolvere il nodo della clausola rescissoria, sulla cui entità le parti non hanno ancora un accordo. Osimhen però non vuole infatti vincolarsi a tempo indeterminato al Napoli e chiede per il futuro che il suo “ prezzo” non sia fuori dal mercato.