Osimhen può recuperare in extremis, ma c'è un altro attaccante che scalpita

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al possibile recupero di Victor Osimhen per la sfida contro l'Atalanta:

"Lo staff sanitario capeggiato dal dottor Canonico sta invece provando a recuperare Osimhen in extremis quantomeno per la panchina. In tal senso saranno decisivi i prossimi due giorni e l’attaccante dovrà fornire garanzie sulla tenuta atletica che non può essere al massimo dopo il lungo stop. Ecco perché scalpita anche Giovanni Simeone che è stato l’unico attaccante, non convocato in Nazionale, che ha partecipato a tutte le sedute di Mazzarri, ed è pronto a ritagliarsi il suo spazio. In alternativa c’è anche la certezza Raspadori: fin qui quattro reti (tre in campionato)".