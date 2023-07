Osimhen può firmare il rinnovo a Castel di Sangro: ecco cosa trapela

Calciomercato Napoli - Castel di Sangro può essere il luogo giusto per arrivare al prolungamento di contratto di Victor Osimhen si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. Le parti stanno lavorando davvero costantemente affinché possa arrivare la fumata bianca in Abruzzo.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Il traguardo, però, ora è vicino. C’è ottimismo. Le distanze si riducono e l’obiettivo è riuscire a fare a Castel di Sangro quello che non è stato possibile dopo i quattro giorni di incontri a Dimaro: annunciare il rinnovo. Fino al 2027. Il presidente e il manager continuano a lavorare per far quadrare le mille voci in gioco: ingaggio, bonus, importo dell’eventuale clausola, diritti d’immagine e tutto lo scibile compreso nei contratti super articolati del Napoli".