Osimhen potrebbe partire dalla panchina contro il Genoa, dipende tutto da un fattore

L'edizione in edicola oggi di Repubblica si sofferma a parlare del caso Osimhen e del suo ritorno a Napoli:

"Oggi incontrerà Walter Mazzarri al Konami Training Center di Castel Volturno e si sottoporrà a una serie di visite mediche considerando la gastroenterite che lo ha colpito alla vigilia della semifinale di Coppa d’Africa contro il Sudafrica. La domanda ovviamente è un tormentone da giorni. Ci sarà contro il Genoa? L’ultima parola spetta all’allenatore: se Osimhen non avrà particolari problemi fisici, potrebbe rientrare tra i convocati e accomodarsi in panchina per il match di domani al Maradona contro il Genoa".