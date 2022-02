"Fa un gol che gli umani invocano al destino", i quotidiani celebrano lo stacco aereo di Osimhen a Venezia: pagelle da urlo per Victor

Notizie Calcio Napoli - Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti di Venezia-Napoli. La sua rete ha sbloccato la partita del Penzo risultando decisiva ai fini dei tre punti. Di seguito le pagelle dei quotidiani per l'attaccante azzurro.

Gazzetta 7. Maschera o non maschera, Victor colpisce. Un paolo e il gol bello ma prima di tutto decisivo perché si sentiva l'aria di uno 0-0.

Corriere dello Sport 7. Rimane sospeso, come in un sogno, e fa un gol che gli umani invocano al destino. C'è un pizzico di Marcello Jacobs in lui quando strappa e demolisce chiunque.

Tuttosport 7,5. E' tornato al gol dopo un digiuno che durava 112 giorni, entrando pure in doppia cifra. Non poteva esserci giornata migliore per lui.

Il Mattino 7: Geniale, colpisce di testa e prende in controtempo tutti. Riesce subito ad allungare il Venezia, costringendo Ceccaroni ad abbassare costantemente la linea. Coglie il sedicesimo legno azzurro, un palo esterno. Può fare ancora meglio: con più lucidità nei tagli, cercando di migliorarela capacità di dettare la palla alle spalle.