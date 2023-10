Osimhen out? Kvaratskhelia ha trovato due partner efficaci al posto di Victor

Ultime notizie Napoli - La via del gol italiana con Politano e Raspadori sta regalando qualche sorriso al Napoli, vista anche l’assenza, prolungata, di Osimhen. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Osimhen è il centravanti di riferimento del Napoli, parliamo dell’ottavo della classifica ufficiale del Pallone d’oro:

"E se in quella stessa classifica c’è anche Kvaratskhelia, 17°, serve a intendere che KK77 ha dovuto prendere per mano la squadra in questo periodo e ha trovato proprio in Politano e Raspadori i partner più efficaci"