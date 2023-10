Osimhen out, Garcia ha tre giorni per decidere il sostituto: contro il Verona ci sarà una contromossa

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen è fuori, quindi chi gioca dal primo minuto a Verona? Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Si entra nella sestina di partite che deciderà il futuro (del Napoli, di Garcia), almeno le statistiche - che un’anima ce l’hanno - danno un senso all’ottimismo. Verona, Union Berlino, Milan, Salernitana, Union Berlino, Empoli:

“Garcia sente il venticello caldo della sfida di andata in campionato, a San Siro, la torsione in area di Simeone. Con il Torino e a Cremona si ripeterono le scene e si dissolsero i dubbi. C’è una contromossa con un 9 che sia un 81, modello Raspadori; o come un 18, stile Simeone. Garcia ha tre giorni per decidere se stia meglio l’argentino oppure se convenga affidarsi all’azzurro”