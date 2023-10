Osimhen non ha preso bene le parole di ADL: Victor non è più sereno

Napoli - Sembra la fine di un rapporto questo tra Osimhen e il Napoli che dalla scorsa stagione, dove si festeggiava insieme, ora si è arrivati ad una situazione surreale con il presidente De Laurentiis. Questo quanto scrive Il Mattino:

Non l'ha presa bene Osimhen, così come bene non l'ha presa il suo agente Roberto Calenda che proprio nei giorni scorsi era a Napoli per stare accanto al suo assistito e dargli la giusta serenità in un momento tanto complicato e delicato visto l'infortunio. . Le parole di De Laurentiis hanno provocato un'esplosione e alla rapidità della luce sono arrivate all'orecchio di Victor, tutt'altro che sereno.